شكرا لقرائتكم خبر عن تركيز وجدية فى مران فيوتشر استعداداً للمقاولون العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فيوتشر تدريباته استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المقرر إقامته فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر المسابقة المحلية، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وسادت حالة من الجدية والتركيز بين لاعبي الفريق، بحثاً عن تصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على تواجد الفريق بالمربع الذهبي.



مران فيوتشر (1)



مران فيوتشر (2)



مران فيوتشر (3)



مران فيوتشر (4)



مران فيوتشر (5)



مران فيوتشر (6)



مران فيوتشر (7)



ناصر ماهر



ناصر

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة الزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق بهدف نظيف فى الجولة 27 من عمرمسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد السلام.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر والمقاولون على استاد السلام قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

واشتعلت معركة المربع الذهبي بين عدة فرق، حيث مازال فيوتشر يهيمن على المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويأتي من خلفة فريق طلائع الجيش برصيد 41 نقطة في المركز الخامس، ثم فريق سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.