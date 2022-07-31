شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. باهر المحمدى رئيس قسم ركلات الجزاء فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، متخصص لتسديد ضربات الجزاء التى يحصل عليها الفريق خلال الآونة الأخيرة بمسابقة الدورى العام، حيث نجح اللاعب الدولي فى إحراز 5 أهداف للفريق هذا الموسم جميعهم من ضربات الجزاء، وذلك فى مرمي المصري البورسعيدي وسيراميكا والزمالك وفيوتشر والجونة.

ويعد الهدف الذى أحرزه "المحمدي" فى مرمي الجونة خلال المباراة التى أقيمت مساء الخميس الماضي على ملعب خالد بشارة بالغردقة، فى إطار الجولة الـ 27 من عمر المسابقة المحلية، هو التاسع له من ضربة جزاء مع فريقه ولم يهدر سوى واحدة فقط.

ونرصد جميع ضربات الجزاء التى سددها اللاعب طوال تاريخه مع الفريق فى جميع البطولات، وذلك على النحو التالي ..

* يوم 11 ديسمبر 2018 .. سجل فى مرمي الرجاء المغربي خلال تنفيذ ركلات الترجيح بدور ثمن نهائي البطولة العربية.

* يوم 22 ديسمبر 2018 .. سجل في مرمي القطن الكاميروني خلال إياب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا.

* يوم 12 يناير 2019 .. أهدر أمام مازيمبي الكونغولي فى افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

* يوم 30 يناير 2020 .. سجل فى مرمي الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 9 فبراير 2020 .. سجل فى مرمي الزمالك ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 6 مايو 2022 .. سجل فى مرمي المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 15 مايو 2022 .. سجل فى سيراميكا ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 28 مايو 2022 .. سجل فى مرمي الزمالك ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 16 يوليو 2022 .. سجل فى مرمي فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.

* يوم 28 يوليو 2022 .. سجل فى مرمي الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

وكان "باهر المحمدي" قد أكد فى تصريحاته، أن سر هذا الاحتفال يعود إلى جماهير مازيمبي الكونغولي الذين اشاروا له بنفس الحركة بعد اهدار ضربة الجزاء الشهيرة عام 2019.