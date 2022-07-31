شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد خدمات أحمد على أمام فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب إلى دعم صفوف فريقه بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء في الدوري، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام فيوتشر، والذى يجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وفضل محمد عودة المدير الفني للمقاولون، عدم منح اللاعبين أي راحة نظراً لضيق الوقت، وذلك بعد التعادل سلبياً مع الأهلي بالجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وذلك استعداداً للقاء المرتقب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 27 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.

ويدخل المقاولون العرب كل مباراة رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.

ويتبقى للمقاولون 7 مواجهات قوية قبل نهاية الدور الثاني والموسم الجاري، ومن المقرر أن يواجه فيوتشر السبت المقبل، ثم يصطدم ببيراميدز السبت، ثم يلتقي الجونة، والمقاصة وفاركو، والاتحاد السكندري، ويختتم المقاولون لعرب مبارياته في الدوري العام بمواجهة قوية أمام النادي المصري.