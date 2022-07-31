سامى هلهل حكما مساعدا فى مباراة تونس والجزائر بكأس العرب للشباب

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربى الحكم المصرى المساعد سامى هلهل ضمن طاقم حكام مباراة اليوم بين تونس والجزائر فى ربع نهائى بطولة بطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة حاليا فى السعودية.

ويضم الطاقم كلا من، الحكم السعودي سامي الجريس حكم ساحة، والمساعد الأول السعودي هشام الرفاعي، والمساعد الثانى المصرى سامى هلهل، والحكم الرابع محمد خالد من البحرين.

فيما يلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مع نظيره المغربي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية. وحقق المنتخب المغربي للشباب فوزا مثيرا على فلسطين فى ختام دور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب، ليضرب موعداً مع الفراعنة فى ربع نهائي البطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقى منتخب الشباب مع المغرب فى ربع النهائي، حيث حقق المنتخبان الفوز في مباراتهما، ففازت مصر على عمان والصومال وتصدرت مجموعتها، وفازت المغرب على السودان وفلسطين وتصدرت مجموعتها أيضا.

وتنص لائحة بطولة كأس العرب على مواجهة متصدر المجموعة الرابعة التي يقع فيها المنتخب الوطني للشباب مع متصدر المجموعة السادسة التي تضم المغرب وفلسطين والسودان في ربع النهائي.

حقق منتخب الشباب مواليد 2003 فوزا مثيرا أمام نظيره الصومالي بهدفين دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين بالمملكة العربية السعودية في ثان مباريات شباب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت ألأربعاء الماضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.