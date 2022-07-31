شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود محمد هانى أمام فاركو بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى جهود محمد هانى الظهير الأيمن للفريق في مباراته المقبلة أمام فاركو بعد انتهاء إيقافه حيث غاب اللاعب عن مواجهة المقاولون العرب بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة مصر المقاصة.

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر والتي إنتهت بالتعادل السلبي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.