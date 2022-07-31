شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفقد 6 لاعبين أمام سيراميكا فى الدورى.. قفة ودعدور الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، 6 لاعبين خلال مباراته أمام سيراميكا المقرر لها اليوم، فى إطار الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

ويغيب كل من أحمد أمين قفة، الحسينى طه، أحمد حجى بسبب الإصابة، فيما يغيب كل من أحمد دعدور، عبد العزيز موسى، محمد الطرابلسى للإيقاف.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد بوسكا

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، محمود نعيم، حسام حسن، صابر الشيمي، أحمد داهش، أحمد عبد الموجود

الوسط: موكشا، أحمد تمساح، أحمد حمزة "حمزاوي"، فراس بن عيفية، محمد خليفة، محمد رمضان، يوسف مجدي، عمر ميرا، أحمد متعب، محمد ناصر مودي

الهجوم: يوسف أحمد رمضان، عماد ميهوب

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48.