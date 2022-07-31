شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما طلب لاعبو منتخب الشباب مكافأة مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

شهدت غرفة ملابس منتخب الشباب عام 2013 بعد الفوز على الجزائر فى ثانى جولات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية مارس 2013 بهدف دون رد، احتفال لاعبى الفراعنة، والهتاف بشكل طريف مطالبين بمكافاة مليون جنيه، بعد إنجاز التأهل للمونديال الذى كان مقرراً إقامته فى تركيا.

وبالفعل بعد دقائق من الفوز، قررت وزارة الشباب والرياضة وقتها الموافقة على دعم منتخب الشباب بمليون جنيه من أجل الاستعداد لكأس العالم.