شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا للاعبى وسط الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، لاعبي خط الوسط تعليمات فنية خاصة قبل مواجهة بيراميدز غدًا، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة الالتزام الدفاعي والعمل على تضيق المساحات أمام انطلاقات لاعبي بيراميدز، مؤكدًا أن جميع لاعبي وسط الفريق السماوى يمتازون بالمهارة ما سيجعل معركة الوسط هى التى ستحسم اللقاء.

وكان فيريرا حرص على خضوع لاعبى الفريق الذين شاركوا فى لقاء فيوتشر بصورة أساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وذلك خلال أول مران خاضه الفريق بعد مواجهة فيوتشر، وفضل فيريرا خوض اللاعبين تدريبات استشفائية، خوفا من تعرضهم للإجهاد فى ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

كما خضع الثنائي محمود حمدى "الونش" وأحمد سيد "زيزو" لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، للتغلب على حالة الإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

ولم يشارك اللاعبون الأساسيون فى التقسيمة الفنية التى خاضها الفريق في مران الجمعة من أجل تأهيلهم، كما حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق على أداء تدريبات إضافية استعدادا لمواجهة بيراميدز، وفضل محمد عواد أداء تدريبات إضافية بالجري حول الملعب للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل ما يقدمه من مستوى جيد مع الفريق في المباريات الأخيرة.