خاص.. كيف يفكر سواريش للتغلب على الإصابات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يدرس البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إعادة رباعي الشباب (محمد نصير وأحمد عبد النبي ومحمد أشرف وصالح نصر) لتدريبات الفريق الأول تمهيدًا للاستعانة بهم في المباريات المقبلة من مسابقة دوري we المصري.

وقال مصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأحد، إن سواريش قرر الاستعانة بالرباعي في ظل الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا حيث انضم مؤخرًا صلاح محسن وأحمد عبد القادر لقائمة المصابين بعد خروجهم في أول عشر دقائق من مباراة المقاولون العرب.

وأشار المصدر، إلى أن سواريش كان قد أبعد الرباعي عن التدريبات الجماعية نظرًا لرغبته في العمل مع مجموعة معينة، إلا أن المدير الفني البرتغالي قرر تعديل قراره.

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي ضد المقاولون العرب، مساء أمس السبت، ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري We المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك متصدر الجدول، إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلعب ضد فاركو مساء الأربعاء المقبل، في إطار الأسبوع الـ28 ببطولة الدوري.