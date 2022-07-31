تطور جديد حول انتقال بنشرقي لاتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، إن إدارة اتحاد جدة وضعت المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق خيارًا أخيرًا.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن إدارة اتحاد جدة تريد بشدة دعم مركزي الجناح وصانعة الألعاب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بنشرقي هو الخيار الأخير عند الإدارة في حال عدم تدعيم مركزي الجناح وصناعة الألعاب.

وكان بنشرقي رحل عن الزمالك مؤخرًا بداعي انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، ليصبح اللاعب حرًا في الانتقال لأي نادٍ.

وسبق وأن صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول رغبة بنشرقي بالانتقال لأحد الدوريات الخليجية أو الدوري التركي.

وشارك صاحب الـ27 عامًا، في 29 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي استطاع من خلالها أن يسجل عشرة أهداف ويصنع سبعة أهداف حاسمة.