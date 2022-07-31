بيراميدز: لا بديل عن الفوز أمام الزمالك.. ومتمسكون بحقوقنا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن فريقه لا يشغل باله بأي أمور جانبية تحدث على الساحة، وكل تركيز اللاعبين والجهاز الفني منصب بالكامل على مباراة الزمالك في بطولة الدوري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

وقال هاني سعيد: "مباراة الزمالك تمثل مرحلة مهمة من المنافسة على اللقب المحلي، ويدرك الجميع أنه لا بديل عن الفوز بها والتركيز على الفوز في باقي المباريات".

وأشار المدير الرياضي لبيراميدز إلى أن إدارة النادي متمسكة بحقوقها لأبعد مرحلة باللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا بعدما ضمن المركز الثاني بعد نهاية مباريات شهر يوليو وهي المدة القانونية لإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا.

وأضاف المدير الرياضي: "الأمر لا يتعلق بأي فريق آخر بغض النظر عن أن الأهلي هو الطرف الآخر، والنادي سيتخذ نفس الموقف مع أي منافس آخر لأنه لا ينظر إلا لحقوقه التي أهدرها اتحاد الكرة بترشيحاته".

وشدد هاني سعيد على أن اتحاد الكرة ظلم بيراميدز بقراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا وترشيح بيراميدز الكونفدرالية رغم أنه ضمن المركز الثاني بنهاية المدة القانونية، مشيرا إلى أنه لابد وأن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته للكاف، وإلا فإن النادي كل الخيارات متاحة أمامه للتصعيد من أجل استعادة حقوقه المهدرة.