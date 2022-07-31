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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يختتم مانشستر يونايتد الإنجليزي مبارياته الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، بمواجهة رايو فاليكانو الإسباني، مساء اليوم الأحد.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وفاليكانو الودية؟

وكان مانشستر يونايتد قد خاض عدة مباريات تحضيرية للموسم الجديد، حيث فاز على ليفربول برباعية نظيفة، وعلى كريستال بالاس 3-1، قبل أن يتعادل مع أستون فيلا 2-2 ويخسر من أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.



ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم لليونايتد ورايو فاليكانو، عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو للظهور مع الشياطين الحمر بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

ويحوم الغموض حول مصير الدولي البرتغالي مع الشياطين الحمر، في ظل تقارير تفيد برغبته في الرحيل عن أولد ترافورد، والانضمام إلى فريق يشارك بدوري أبطال أوروبا.

يواجه مانشستر يونايتد نظيره رايو فاليكانو في ختام تحضيراته للموسم الجديد، مساء اليوم الأحد.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة مانشستر يونايتد، وحسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في آخر وديات الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وينتظر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراة ودية، مساء الأحد ضد رايو فاليكانو، وذلك بعد 24 ساعة على المواجهة التي لعبها السبت أمام أتلتيكو مدريد وخسرها بهدف دون رد.



وكان رونالدو أعلن عبر موقع "إنستجرام"، مساء الجمعة، نيته المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد رايو فاليكانو، غدا الأحد، بعدما غاب عن ودية فريقه اليوم أمام أتلتيكو مدريد، ما اعتبر مؤشرا على تراجعه عن فكرة الرحيل والاستمرار مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وجاء تين هاج ليؤكد الأمر في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي، قائلا: "كريستيانو رونالدو سيلعب ضد رايو فاليكانو، نعم، سيكون في الفريق غدا، سنرى كم من الوقت يمكنه اللعب".



يذكر أن رونالدو غاب عن معظم فترات معسكر مانشستر يونايتد التحضيري، بحجة الظروف العائلية، ولم يعود إلى مدينة "مانشستر" إلا مساء الإثنين الماضي، حيث عقد جلسة وصفت بالعاصفة مع مسؤولي اليونايتد بحضور وكيله أعماله خورخي مينديز، لبحث مستقبله.

لكن اللاعب ظهر اليوم لأول مرة في مقر تدريبات مانشستر يونايتد رفقة عدد من اللاعبين الشباب يتقدمهم لاعب الوسط التونسي حنبعل المجبري.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت رونالدو أنه ضمن خطط المدرب الهولندي إيريك تين هاج، والذي سيعمل بقوة على تحسين وضعية الفريق وعودته مرة أخرى للمنافسة على الألقاب والمشاركة في دوري الأبطال.

رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.



يواجه إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد ونظيره في باريس سان جيرمان، كريستوف جالتييه، تحديات متباينة في الموسم الأول لهما مع العملاقين.

ويدخل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الموسم المقبل بآمال مختلفة، ولكنها كبيرة للناديين اللذين يضمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قطبا كرة القدم في العصر الحديث.



وبعيدًا عن حجم نجاح كل فريق الموسم الماضي، فإن الموسم الجديد المستهدف فيه لكلا المدربين الجدد هو تحقيق أفضل الإنجازات الممكنة.



تحديات عديدة ومختلفة يواجهها إريك تين هاج في موسمه الكروي الأول مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أهمها بناء فريق قادر على المنافسة بكافة البطولات في السنوات المقبلة.

وبعد عام من التخبط وقبله أعوام من الفشل، سيكون على مدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق إعادة الانضباط داخل الفريق، كي لا يتعرض لفوضى الهزائم والنتائج الثقيلة كما حدث الموسم الماضي.

بالإضافة إلى ذلك سيتوجب على تين هاج على أقل تقدير الخروج ببطولة الموسم المقبل، بعد 5 مواسم عجاف.

التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون هدفًا مهمًا للشياطين الحمر، خاصة أن احتلال المركز السادس الموسم الماضي يمثل أزمة للفريق، لأنها تعني عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما كان أحد أسباب طلب كريستيانو رونالدو الرحيل عن الفريق، وهي الأزمة التي لم تحل حتى الآن.

سيتوجب على المدرب تين هاج كذلك استغلال إمكانيات لم تستغل حتى الآن في فريقه مثل جادون سانشو وجوني فان دي بيك من جانب، وتصحيح مسار لاعبين آخرين تراجعوا كثيرًا أبرزهم هاري ماجواير.

الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخرا ستحاول التأقلم داخل الفريق الجديد بطريقة تسمح للمدرب بتهديد من يتراجع مستواهم ببدلاء أفضل منهم.

في باريس سان جيرمان الفرنسي، الآمال والأهداف تختلف كليا عن نظيرتها في مانشستر يونايتد، حيث أن الهدف الواضح والكبير من المدرب جالتييه هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولكن خلف هذا الهدف الكبير، الذي فشل المدربين السابقين من كارلو أنشيلوتي وحتى توماس توخيل وماوريسيو بوكيتينو في تحقيقه، أهداف ستكون هي الأهم أو هي الوسيلة لتحقيق الحلم الأوروبي.

ويتوجب على جالتييه التحكم والسيطرة على كتيبة تضم 3 من أهم 10 لاعبين في العالم وهو ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

لاعب مثل مبابي منحه عقده الجديد فرصة مناقشة تعاقدات إدارة النادي، لكن المدرب الجديد مطالبًا بإحكام قبضته عليه، وهو نفس الأمر على لاعب مثل ليونيل ميسي، وآخر يشعر بالغضب من الإدارة مثل نيمار.

ولعل رغبة باريس في التعاقد سابقا مع زين الدين زيدان كان هدفها أن المدرب يكون نجمًا أكثر من لاعبيه أو على نفس المستوى، مما كان سيخلص الإدارة من أزمات كثيرة تخص التحكم داخل غرفة خلع الملابس.

ويبقى التتويج بالدوري والكأس في فرنسا أمر بديهي لمدرب ليل السابق، كي ينجح في البقاء لموسم ثاني على الأقل وعدم الخروج من الباب الضيق.