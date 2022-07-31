شوبير يتحدث عن «مفاجأة» بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه يشعر بوجود أزمة في مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، بسبب مطالبة نادي بيراميدز بالمشاركة في بطولة دوري الأبطال بدلاً من الكونفدرالية لاحتلاله المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" مشاركة الزمالك والأهلي بدوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية وذلك بعد اعتماد نتائج الدور الأول من الدوري، بينما طلب بيراميدز اعتماد المشاركين في البطولة الأفريقية وفقاً للنتائج حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد: "شامم ريحة أزمة في مشاركة الأهلي بدوري الأبطال بسبب اعتراض بيراميدز، لا يوجد تأكيد أو أي جديد في الأمر ولكن شامم ريحة أزمة بعد التعادل أمام المقاولون العرب خاصة أنه لو فاز على الإسماعيلي في مباراته المؤجلة سيكون بيراميدز متفوقًا على الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطة".

كما تطرق الإعلامي إلى وجود بعض الأزمات داخل مجلس الأهلي، معلقًا: "يجب على مجلس الأهلي الاجتماع كاملاً وتحفيز اللاعبين، ولو في خلافات يجب حلها في أقرب وقت للخروج من الأزمة الراهنة بالنادي والتي تؤثر على الفريق بسبب وجود أكثر من أزمة جاء أخرها حضور 4 لاعبين لحفل زفاف وتوقيع عليهم غرامات مالية".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق فاركو، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.