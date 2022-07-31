شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع شريف عبد الفضيل من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النادى الأهلى مع شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلى في مثل هذا اليوم 31 يوليو 2009 ليبدأ رحلة تاريخية مع أصحاب الرداء الأحمر.

ويعد شريف عبد الفضيل من مواليد 2 يوليو 1982، بدأ مسيرته مع نادى الإسماعيلى وشارك فى (96) مباراة، سجل خلالها هدفاً وحيداً خلال مشواره مع الدراويش، وأصبح محور اهتمام الإعلام المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، حيث كان نقطة الصراع بين ناديى القمة الأهلى والزمالك.

مع الأهلى بدأ عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج بالدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.

واستقر مدافع الأهلى السابق على العودة مرة أخرى إلى الدراويش فى نهاية المطاف لينضم لقائمة النجوم الإهلاوية الذين فضلوا اللعب للإسماعيلى بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء وهى القائمة التى أصبحت مكتظة بالنجوم لتتساوى مع قافلة النجوم الذين خطفهم الأهلى من الدراويش فى سباق صراع الناديين على اللاعبين.

ولم يستمر "عبد الفضيل" طويلاً فى الملاعب خصوصاً بعد رحيله من النادى الأهلي، بسبب الأصابه، ثم رحل إلى الدروايش ولم يركض كثيراً فى ولايته الثانيه مع الأسماعيلى وأعلن اعتزاله رسمياً.