شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يعود من قطر اليوم بعد الاطمئنان على برنامج تأهيله من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عمرو جمال مهاجم نادى فاركو من العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد بعدما اطمأن الغزال علي برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي.

وسافر الغزال لقطر منذ عدة أيام للخضوع لفحص طبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك والتي اجري فيها برنامجه التأهيلي فور الخضوع لجراحة الرباط الصليبي في النمسا .

وكان الغزال قد تعرض لقطع بالرباط الصليبي في مباراة الإسماعيلي بالدوري هذا الموسم .

وحرص عمرو جمال علي زيارة زميله حسين الشحات نجم الأهلي في قطر والذي خضع لجراحة غضروف الركبة هناك أيضا .

ومن المقرر أن يخوض عمرو جمال فور العودة للقاهرة اليوم المرحلة الأخيرة من برنامج عودته للملاعب .

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدف وتلقى 24 إنذار ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.