قائمة منتخب التايكوندو فى بطولة العالم ببلغاريا

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو للشباب فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى بلغاريا، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أحمد خيرى، ومحمد هشام، وأدهم الأنوارى، ويوسف ياسر، ويحيى حسن، ويوسف الشرقاوى، ومعتز بالله عاصم، وأحمد هشام، ومحمود عادل، ومازن هشام، وعلى مستوى البنات تضم القائمة جنة جويلى، وملك سامى، وملك عبد العزيز، وملك ياسر، وليلى شريف، وسلمى إسلام، وحور عبد الكريم، ولجين فهمى، وزينب محمد بالإضافة إلى جنى خطاب.

وغادرت البعثة أمس إلى بلغاريا على أن تبدأ المنافسات غدا الاثنين، ويرافقها محمد مصطفى رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد العربى.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كلا من: مصطفى زكي المدير الفني ومحمد بسيوني مدرب عام وعبدالقادر محمود مدرب عام ومدربين الفريق أيمن كمال وكابتن مصطفي خالد و حسام الزغبى بالإضافة إلى الدكتور حسن كمال طبيبً للبعثة .