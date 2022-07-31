شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الأهلى المتبقية فى بطولة الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباريات قوية الفترة المقبلة فى بطولة الدوري الممتاز، ويترقب جمهور المارد الأحمر مباريات الفريق فى عمر المسابقة لتحديد مصيره فى الصراع على لقب الدوري.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب أمس، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري، وسيلعب المارد الأحمر الأربعاء المقبل فى الجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ونرصد فى السطور التالية مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى بطولة الدوري الممتاز:

الأهلى & فاركو..9 مساء الأربعاء 3 أغسطس على استاد الأهلى والسلام

الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.