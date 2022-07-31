شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة شباب فراعنة الملاكمة المشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الملاكمة قائمة الشباب المشاركة فى البطولة العربية التى تستضيفها مصر فى المركز الأوليمبي بدءاً من الثلاثاء وتستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

وضمن قائمة اللاعبين كلا من: أدهم على حسين وعلاء طلعت وعبدالله سعيد وفارس فؤاد وأحمد عبدالحفيظ وأحمد محمد هيكل ومحمد حسام على ومحمد أحمد سعيد ومحمد مبروك ومحمود أحمد سالم وتميم محمد نعيم وعمر خالد مصطفي وحازم نادر قنديل.

ويجرى الكشف الطبى والأوزان الثلاثاء قبل خوض الأدوار التمهيدية بينما تقام مراسم القرعة واجتماع الحكام غدا.

من جانبه، كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تنظيم دورة دولية للحكام والمدربين على هامش البطولة العربية. وأكد رئيس اتحاد الملاكمة، توجيه الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب، بعد تحديد موعدها الجديد حيث إنها مؤجلة من شهر فبراير الماضى.

وأعلن رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للشباب التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.