شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر ينتظم فى التدريبات الجماعية لفيوتشر بعد التعافى من الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق فيوتشر، في التدريبات الجماعية لفريق فيوتشر، وذلك بعد تعافيه من إصابة التمزق في وتر العضلة الضامة، التي تسببت في غيابه عن الكثير من المباريات مع فريقه، وكان ناصر ماهر قد بدأ في تدريبات الجري قبل فترة، قبل أن يشارك بالأمس في مران فيوتشر استعداداً للمقاولون.

واطمئن الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر، على ناصر ماهر، بعد مشاركته في التقسيمة التي أجراها فيوتشر بالأمس استعداداً للقاء المقبل.



ناصر ماهر



ناصر

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة مباراة الزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق بهدف نظيف، في مباراة الجولة 27 من عمرمسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد السلام.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر والمقاولون باستاد السلام قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

واشتعلت معركة المربع الذهبي بين عدة فرق، حيث مازال فيوتشر يهيمن على المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويأتي من خلفة فريق طلائع الجيش برصيد 41 نقطة في المركز الخامس، ثم فريق سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.