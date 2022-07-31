الإسماعيلى ينعى وفاة والدة محمد حمص

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بخالص التعازي فى وفاة والدة محمد حمص نجم الإسماعيلي الأسبق والمدرب العام الحالى لفريق الكرة الأول بالنادي.

ورحلت صباح اليوم، الأحد، والدة محمد حمص، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، ومن المقرر أن تشيع الجنازة ظهر اليوم بمسجد الجمعية الشرعية، على أن يقام العزاء فى شارع طنطا والمدارس.

محمد سليمان حمزة الشهير بـ"حمص" ولد فى 1 يناير 1979، بدأ مسيرته منذ عام 1997 ضمن صفوف الإسماعيلي يحمل الرقم 8 ، وظل داخل جدران النادي الإسماعيلى لمدة 16 عامًا كاملاً بالفريق الأول قبل ان ينتقل لوادي دجلة عام 2014 ولمدة موسم واحد فقط وبعدها انهي مسيرته الكروية .

محمد حمص انضم للمنتخب الوطني فى بطولة كأس الامم الافريقية 2008 فى غانا وفى كأس العالم للقارات لعام 2009 بجنوب أفريقيا، ولعب في المباراة مع المنتخب الإيطالي وقاد المنتخب المصري للفوز على إيطاليا بهدفه التاريخي في الدقيقة 39، وقد منحته اللجنة المنظمة لقب (رجل المباراة) تقديراً لأدائه .

كابتن الدراويش التاريخي حقق وساهم خلال تاريخه في 3 بطولات بالقميص الأصفر من اصل 6 بطولات حققها الاسماعيلي في تاريخه منذ عام 1924