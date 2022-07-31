شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ننتظر رد روجيرو ميكالى على عرض تدريب المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أن البرازيلي روجيرو ميكالي ضمن المرشحين لمنصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، مشيرا إلى أن مجلس الجبلاية ينتظر رد المدير الفنى على العرض المقدم إليه.

وقال المصدر إنه فى حال التعاقد مع روجيرو ميكالى سيصطحب معه مساعدين اثنين بجانب مخطط أحمال، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة ينتظر رد المدرب البرازيلى.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالى روى فيتوريا مباراة ودية عالمية فى شهر نوفمبر المقبل، بعدما تأكد تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

كما يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تلقى اتحاد الكرة معلومات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تفيد بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأكد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب المصرى، موعد عودته إلى الأراضى المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

ويبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمى عقب عودته إلى القاهرة، حيث طلب خلال الأيام الماضية تقريرًا شاملًا عن لاعبى جميع منتخبات المراحل السنية المختلفة بالكرة المصرية.

ويتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار والتى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.