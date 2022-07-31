شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يسجل الظهور الأول فى أولمبياد لندن بعد غياب 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 31 يوليو 1948، منتخب مصر يعود بعد 12 سنة لأولمبياد لندن 1948، بسبب الحرب العالمية الثانية، وتودع البطولة بعد الهزيمة أمام الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف سجله محمد الجندي، وسجل للدنمارك كارل آيج هانسن هدفين، بلوجر من ضربة جزاء، والطريف أن منتخب مصر خسر آخر مباراة قبلها في "برلين 1936" أمام النمسا بنفس النتيجة فى نفس الدور.

تشكيل منتخب مصر أمام الدنمارك "1948" جاء مكونًا من: يحيى إمام "الزمالك"، عبدالعزيز همامي "الأهلي"، فؤاد صدقي "الأهلي" ، حلمي أبوالمعاطي "الأهلي"، محمد أبوحباجة "الأهلي"، حنفي بسطان "الزمالك"، السيد الضيظوي "المصري"، محمد الجندي "الزمالك"، أحمد مكاوي "الأهلي"، عبد الكريم صقر "الزمالك"، حسين مدكور "الأهلي".

وفى مثل هذا اليوم 31 يوليو 1984 ، مصر تهزم كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف في ثاني جولات المجموعة في أولمبياد لوس أنجلوس "1984"، سجل أهداف مصر كلا من محمود الخطيب، عماد سليمان، علي شحاتة، مجدى عبد الغنى، مقابل هدف وحيد لكوستاريكا سجله كورونادو.

تشكيل مصر فى المباراة: عادل المأمور "الزمالك"، على شحاتة "المقاولون"، ربيع ياسين "الأهلى"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، بدر حامد "الزمالك"، مجدى عبدالغنى "الأهلى"، شوقى غريب "المحلة"، محمد حلمى "الزمالك"، طاهر أبوزيد "الأهلى"، محمود الخطيب "الأهلى"(محمود حسن "الإسماعيلى")،عماد سليمان"الإسماعيلى".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.