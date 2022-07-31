شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره نانت، مساء اليوم الأحد في مباراة مرتقبة على لقب كأس السوبر الفرنسي.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطلا لمسابقة الدوري الفرنسي، بعدما أنهى الموسم الماضي وهو متصدر ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة عن الوصيف أولمبيك مارسيليا.



ويخوض نانت المباراة بصفته بطلا لكأس فرنسا، بعدما فاز على نيس بهدف دون رد خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

مصطفى محمد ضد ميسي.. التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ونانت

وستشهد المباراة المشاركة الأولى للاعب المصري مصطفى محمد والمنتقل من جالطة سراي لنانت على سبيل الإعارة، بحثا عن أول ألقابه الأوروبية.



يلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره نانت في مباراة السوبر الفرنسي، مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات البطولات الفرنسية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستذاع المباراة التي تجمع فريق باريس سان جيرمان ونانت عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق حسن العيدروس.



يلتقي فريقا باريس سان جيرمان مع نانت في صدام مرتقب، مساء يوم الأحد 31 يوليو/ تموز 2022، على لقب كأس السوبر الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت هو 9.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.00 مساء بتوقيت أبوظبي.



ملعب مباراة باريس سان جيرمان ونانت هو بلومفيلد الواقع في تل أبيب الإسرائيلية، التي تحتضن السوبر الفرنسي في نسخته الحالية، بمشاركة لاعبين عربيين هما المصري مصطفى محمد والمغربي أشرف حكيمي.

ملعب بلومفيلد يتسع لاستقبال 29 ألف متفرج، ومن المؤكد أنه سيشهد حضورا بالسعة الكاملة لمتابعة عدد من أبرز نجوم العالم، على رأسهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلى الأرجح سيشارك مصطفى محمد وأشرف حكيمي في التشكيلة الأساسية لكلا الفريقين، حسب ما ذكرته تقارير صحفية في الساعات الماضية.



وقالت تقارير فرنسية إن حكيمي سيشارك في التشكيلة الأساسية مع كل من جيانلويجي دوناروما وكيمبيمبي وماركينيوس وسيرجيو راموس ومينديز وماركو فيراتي وباريديس، ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي مع الأسطورة ليو ميسي بطريقة 3-4-3.

في المقابل، سيتولى مصطفى محمد قيادة هجوم نانت في طريقة 5-3-2، مع الحارس لافونت والمدافعين كوينتين ميرلين ونيكولا بالوا وجيروتو وكاسيتيليو وسيسوكو، بخلاف بلاس وشيريفيلا وسيمون.



والمؤكد أن مصطفى محمد سيحظى برقابة لصيقة من مدافعي "بي إس جي" على مدار المباراة بقيادة المخضرم راموس، بينما سيحاول أشرف حكيمي تسخير قدراته الهجومية لمساعدة ثلاثي الهجوم الناري.

دخل ناديا ميلان وباريس سان جيرمان في منافسة قوية للتعاقد مع النجم الجزائري رامي بن سبعيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواجد الظهير الأيسر الجزائري ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، خاصة وأن عقده مع الفريق ينتهي في صيف 2023.



وكشف موقع "بي إس جي تالك" الفرنسي، أن النادي الباريسي يواجه منافسة قوية من ميلان، بخصوص التعاقد مع رامي بن سبعيني.



وتألق خريج مدرسة شبان أتلتيك بارادو الجزائري، خلال مغامرته مع بطل ألمانيا في 5 مناسبات سابقة، حيث شارك معه في 82 مباراة بمختلف المسابقات أسهم خلالها بـ25 هدفا بين صناعة وتسجيل.

ويمتاز النجم الجزائري صاحب الـ27 عاما بقدرته على اللعب في عدة مراكز، وتحديدا الظهير الأيسر وقلب الدفاع وكذلك الوسط المدافع.



ويملك رامي بن سبعيني خبرة أوروبية كبيرة بحكم لعبه سابقا أيضا في بلجيكا مع ليرس، وفرنسا رفقة فريقي مونبلييه ورين.

وحسب موقع "ترانسفير ماركات" المختص في تقييم أسعار اللاعبين، فإن القيمة السوقية لنجم "محاربي الصحراء" تبلغ 17 مليون يورو.