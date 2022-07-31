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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، جولته الأمريكية الاستعدادية للموسم الجديد، بالفوز على يوفنتوس 2-0، فجر اليوم الأحد في ولاية كاليفورنيا.

ريال مدريد يختتم جولته الأمريكية الاستعدادية للموسم الجديد بالفوز على يوفنتوس

وتحضيرا لخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل مسابقة "يوروبا ليغ"، في العاشر من أغسطس المقبل، بدأ المدرب الإيطالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة ضد فريقه السابق يوفنتوس بنفس التشكيلة التي فازت في مايو الماضي على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثمر خيار أنشيلوتي عن منح النادي الملكي فوزه الأول في جولته الأمريكية التي بدأها بالخسارة أمام غريمه المحلي برشلونة 0-1 في لاس فيغاس، ثم بالتعادل مع كلوب أمريكا المكسيكي 2-2 في سان فرانسيسكو.

وكشف الريال عن نواياه منذ البداية حين افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل بعد 8 ثوان فقط إثر تمريرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لكن الحكم ألغى الهدف.

وحصل يوفنتوس الذي افتتح جولته الأمريكية بالفوز على تشيفاس المكسيكي 2-2 قبل التعادل مع برشلونة 2-2، على أخطر فرصه خلال اللقاء في الدقيقة 13 حين ارتدت الكرة من العارضة إثر ركلة حرة نفذها ليوناردو بونوتشي.



وجاء رد الريال مثمرا، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء نفذها بنزيما.



وأضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 69، حاسما بذلك المواجهة التي كان فيها الريال الطرف الأفضل بشكل كبير لدرجة أن حارسه البلجيكي تيبو كورتوا كان الحاضر الغائب في اللقاء بسبب ندرة فرص نادي يوفنتوس.

قال المدرب الألماني لنادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، إنه احتاج إلى يوم واحد، لنسيان فشل فريقه في تحقيق الرباعية التاريخية الموسم الماضي.

وكان ليفربول على بعد مباراتين لتحقيق إنجاز تاريخي في إنجلترا، حيث حرمه مانشستر سيتي من إحراز لقب الدوري في المرحلة الأخيرة والدقائق الأخيرة من مباراته ضد أستون فيلا، ثم خسر أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واكتفى "الريدز" في نهاية موسمه المذهل بلقبي كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة.

ولكن كلوب لم يفكر في هذه الخيبة لأكثر من 24 ساعة حيث حول انتباهه سريعا إلى الموسم المقبل.

وقال المدرب الألماني: "استغرق الأمر مني يوما واحدا، ثم أقمنا احتفالا في ليفربول وكنت على ما يرام في كل شيء".

وأضاف "كنا نعلم، بصراحة، أننا كنا قريبين (من الرباعية). عندما تكون غير محظوظ في لحظات، يحدث هذا النوع من الأشياء. إنها رياضة ونحن نقبل قوانينها".

وتابع "نقطة واحدة إضافية تكفي بعد 38 مباراة، وهدف آخر يكفي في مباراة كرة قدم. نحن نقبل ذلك أيضا، لذلك لم يستغرق الأمر وقتا طويلا".

وأردف قائلا "ماذا كانت خلاصة الموسم الماضي؟ لا أعتقد أنه من المنطقي التفكير بهذه الطريقة. لقد لعبنا بمستوى عال بشكل مذهل، وكنا متماسكين، ولعبنا كرة قدم جيدة، ليس دائما ولكن كثيرا. لقد قاتلنا بقوة. هذه هي كل الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها مرة أخرى".

ويملك ليفربول فرصة مبكرة للثأر من مانشستر سيتي عندما يلتقيان غدا السبت في مباراة درع المجتمع على ملعب "كينغ باور" في ليستر.

وجه مدافع ريال مدريد، النمساوي دافيد ألابا، رسالة طريفة لمهاجم برشلونة الجديد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين فريقيهما أمس الأحد.

وانتهت المواجهة بفوز برشلونة بهدف نظيف من توقيع البرازيلي رافينيا.

وعقب اللقاء، نشر ألابا على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة من المباراة تجمعه بليفاندوفسكي، الذي قضى معه سنوات عديدة في صفوف نادي بايرن ميونيخ، وكتب: "لا تعتد على هذه النتيجة يا ليفاندوفسكي. تسرني رؤيتك!".

وكان ألابا قد رحل عن البايرن في الصيف الماضي لينضم لريال مدريد، بينما التحق ليفاندوفسكي بصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من النادي البافاري.