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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستكمل منافسات كأس العرب للشباب بمباراة مرتقبة في الدور ربع النهائي، بين المنتخبين السعودي واليمني في مدينة أبها.

وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع النهائي بعد نجاحها في عبور مرحلة المجموعات، حيث احتلت 6 منها المراكز الأولى وهي السعودية والأردن والجزائر ومصر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى أفضل منتخبين وصيفين، وهما اليمن وفلسطين.

موعد مباراة السعودية ومنتخبنا في كأس العرب للشباب

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره اليمني في ثاني لقاءات دور الثمانية من كأس العرب للشباب، مساء الأحد 31 يوليو/ تموز 2022.



موعد مباراة السعودية واليمن في تمام 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل عدة قنوات عربية مفتوحة مباريات كأس العرب للشباب المقامة في السعودية، والتي تستمر حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.



وتنقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية 1 والعراقية الرياضية والقناة الرابعة العراقية وقناة نايل سبورت المصرية وقناتي دبي وأبوظبي الرياضية بالإضافة إلى الكأس القطرية.



تتجه الأنظار صوب مدينة أبها السعودية يوم الأحد المقبل، لمتابعة منافسات ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما.



وتقام النسخة الثامنة من البطولة في ضيافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو/تموز الحالي وحتى 6 أغسطس/آب المقبل.

بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، يترقب عشاق كرة القدم العربية 4 مباريات نارية في المرحلة المقبلة من البطولة.

المنتخب السعودي سيلاقي اليمن، بينما يلعب الأردن أمام فلسطين، والفائزان من المباراتين يلتقيان في الدور نصف النهائي.

الناحية الأخرى تشهد مباراتان من العيار الثقيل، حيث يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي، بينما يصطدم منتخبا الجزائر وتونس وجها لوجه.

ومن المؤكد أن تشهد المباراة النهائية حضور طرف من عرب إفريقيا أمام نظيره من قارة آسيا، على غرار نسخة العام الماضي.

النسخة السابعة التي أقيمت في مصر، شهدت وصول منتخبي الجزائر والسعودية للمباراة النهائية، قبل أن يفوز "الأخضر" ويتوج باللقب.

حجز المنتخب السعودي أول مقاعد الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما بعد تحقيق ثاني فوز له في البطولة على حساب العراق.

وخلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من البطولة التي يستضيفها المنتخب السعودي على أرضها، حقق الأخضر ثاني فوز له على حساب نظيره العراقي بنتيجة 4-1، بعد فوزه في الجولة الأولى على موريتانيا 2-0.



سجل أهداف الأخضر السعودي عبدالله هادي رديف (هاتريك) في الدقائق 9 و35 و80، ومصعب فهد الجوير في الدقيقة 31، بينما جاء هدف العراق الوحيد في الدقيقة 33 عبر عبود رياح.

ورفع المنتخب السعودي بذلك الفوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الاولى، ليصبح أول المتاهلين إلى ربع النهائي، فيما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثاني بـ3 نقاط من فوزه على العراق في الجولة الثانية 1-0، ويظل في انتظار الترتيب النهائي للمجموعات لتحديد موقفه من التأهل.

يذكر أن نظام البطولة ينص على صعود أول كل مجموعة من المجموعات الـ6 التي تضم كل منها 3 منتخبات، بجانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني.



وفي مباراة أخرى، حقق المنتخب اليمني فوزا كبيرا على حساب الإمارات بنتيجة 3-1 ليحتفظ بآماله في التأهل إلى ربع نهائي، ويهدي بطاقة التأهل عن المجموعة إلى الأردن.

واحتفظ المنتخب الأردني وفقا لتلك النتيجة بصدارة المجموعة بـ4 نقاط، بفارق نقطة أمام اليمن الذي سينتظر الترتيب النهائي للمجموعات من أجل تحديد موقفه من التأهل أو توديع البطولة.

وتجمد رصيد منتخب الإمارات عند نقطة واحدة، ليودع هو الآخر البطولة بشكل رسمي، وينضم العراق إلى قائمة المودعين التي ضمت حتى الآن منتخبات العراق ولبنان والسودان التي لم تستطع جني أي نقاط.