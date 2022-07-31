للتأكد من صحة إلغاء هدف الأهلي.. إعلامي يتحدث عن اقتحام سيد عبدالحفيظ لغرفة «الفار».. ووسائل إعلامية تنفي

الشارقة - اميمة ياسر -

زعمت تقارير صحفية أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توجه لغرفة حكام الفيديو "الفار" للتأكد من صحة إلغاء هدف لفريقه، وذلك بعد انتهاء مباراة الأحمر أمام المقاولون العرب في الدوري المصري، مساء أمس السبت.

وتعادل الأهلي سلبياً أمام المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إلغاء هدف لصالح حسام حسن مهاجم الأهلي بداعي تسلل زميله رامي ربيعة وإعاقته لمدافع المقاولون.

وقال الإعلامي، خلال تقديم برنامجه "البريمو" المذاع عبر فضائية "TEN"، إن سيد عبدالحفيظ "توجه لغرفة الحكام من أجل مشاهدة الهدف المُلغَى لحسام حسن خلال الشوط الثاني“.

وأوضح الإعلامي: “ بعد إصرار سيد عبدالحفيظ على دخول غرفة حكام الفيديو، تم السماح له بالاطلاع على فيديو الهدف المُلغى، وبالفعل اقتنع مدير الكرة بصحة إلغاء الهدف“.

وأضاف: ”مدير الكرة بالأهلي لم يعلق على قرارات التحكيم بعد مشاهدته واقتناعه بإلغاء الهدف، نتيجة تداخل رامي ربيعة في اللعبة“.

رابط الفيديو:

وفي السياق، كشفت وسائل إعلامية حقيقة اقتحام سيد عبدالحفيظ غرفة حكام الفيديو عقب مواجهة المقاولون العرب مساء السبت في الدوري.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل لجنة الحكام نفيه لتلك الأنباء.

وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن إسمه، أن الأنباء المترددة عن اعتداء عبد الحفيظ علي الحكام واقتحام غرفة الڤار، أمر عار تمامًا من الصحة، مشيراً إلى أن المباراة لم تشهد أي تجاوز من مدير الكرة بالأهلي.

وتراجعت فرص الأهلي، الذي خاض 26 مباراة، في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 63 نقطة من 27 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط على بيراميدز ملاحقه المباشر وكل منهما خاض 27 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وتعادل المقاولون العرب للمرة 13 هذا الموسم ليظل في منطقة الهبوط برصيد 25 نقطة من 27 مباراة في المركز 16.