جونيور أجايي يوقع لـ سموحة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي كريم شحاتة، أن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي السابق، وقع لنادي سموحة لمدة 3 مواسم، قادماً من صفوف فريق النصر الليبي.

وقال شحاتة، خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم"، إن أجايي خضع للكشف الطبي، وسافر لبلاده في الساعات الماضية، وأن نادي سموحة السكندري سيعلن عن الصفقة في الأيام القادمة.

ويعتبر جونيور أجايي من المهاجمين البارزين، ولعب في صفوف الصفاقسي التونسي 28 مباراة في الموسم 2015-2016 وسجل 10 أهداف، ولعب مع النادي الأهلي بين 2016 و2021 وسجل 48 هدفا في 131 مباراة.

وتسببت الإصابات في إبعاد أجايي عن الأهلي لفترة ليست قصيرة، ليتراجع مستوى اللاعب النيجيري صاحب الـ 25 عاماً، ويبتعد عن حسابات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي استبعده من قائمة الأهلي مع بداية الموسم الجاري، عقب ضم الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

ووضعت إدارة النادي الأهلي أجايي على قائمة الانتظار، حتى توصل الطرفان لاتفاق بفسخ العقد بالتراضي، ليسدل الستار على رحلة النجم النيجيري مع القلعة الحمراء.