شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر خارجى لفريق طائرة الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر شريف الشمرلى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على دخول اللاعبين معسكر خارجى قبل إنطلاق الموسم المحلى الجديد.

ويسعى الشمرلى إلى محافظة الفريق على إستعادة التوازن المحلى بعد حصد لقبا الدورى وكأس مصر الموسم المنقضي .

ويصل الإسباني أندريس جيسيوس محترف فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى القاهرة لتوقيع العقود بعد إنتهاء تصفيات أوروبا مع منتخب بلاده .

يشارك فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك ببطولة بني ياس الإماراتى الودية، فى الفترة من 25 إلى 31 أغسطس القادم، استعدادا للموسم الجديد.

من ناحية أخرى اشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية ضرورة تقديم الكشف الطبى لجميع اللاعبين فى جميع المراحل عند تقديم أوراق التسجيل، وطالب اتحاد الطائرة الأندية بتوقيع الكشف الطبى مع بداية كل موسم على جميع اللاعبين، سواء الجدد أو القدامى، بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بقيمة شراء توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد، وبلغت قيمة توثيق عقد اللاعب 50 جنيها وقيمة توثيق إعارة اللاعب 50 جنيها مع سداد نفس القيمة حال توثيق التعاقد مع مدرب أو توثيق تجديد عقد لاعب حالى بالفريق أو توثيق استمارة إنهاء التعاقد، فيما تضاف على القيمة المذكورة 14٪؜ من قيمة كل عقد.