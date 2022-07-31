شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الرياضة بإشهار اتحاد البادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 25 يوليو الجارى، قرار وزارة الشباب والرياضة بإشهار اتحاد البادل، وصدر قرار وزارة الشباب والرياضة وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، والقرار رقم 671 لسنة 2017.

وجاء في قرار الاشهار الاتحاد كالتالى ..

المادة الأولى : يشهر الاتحاد المصرى للبادل اتحاد رياضى وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 ، و القرار رقم 671 لسنة 2017.

المادة الثانية : ينشر القرار بالوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره .

وجاء في القرار المنشور في الوقائع المصرية لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، و كذلك وكل ما بخض اللعبة من فض منازعات ، و طريقة احتساب نقاط التصنيف ، و و الجمعيات العمومية ، و تكوينها ، و واجراءات الدعوة لها ، و وكذلك شروط الترشح لمجلس الإدارة