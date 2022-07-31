شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتعاقد مع أفشة "بطل اللحظات السعيدة" من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع محمد مجدي "قفشة"، لاعب بيراميدز، لمدة خمسة مواسم في مثل هذا اليوم 31 يوليو 2019، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الفتى الموهوب رحلة الصعود للمجد وسجل اسمه في تاريخ القلعة الحمراء بعدما أصبح صانع الأفراح في الأهلي منذ ارتداؤه القميص الأحمر.

محمد مجدي قفشة، صانع الألعاب الموهوب وتاجر السعادة في الأهلي، لم يستسلم لبعض الظروف المحيطة حوله التي نشأ وسطها، فتمسك بالأحلام وآمن بموهبته وبتوفيق الله وأخذ بالأسباب حتى وصل إلى أهدافه المنشودة وأحلامه التي قد اعتقد البعض أن تحقيقها يندرج تحت بند المستحيلات.

شارك قفشة مع الأهلى فى 137مباراة بجميع البطولات وسجل 29 هدفاً وصنع 30، وتوج مع المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا مرتين والدورى مرة وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرة بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

أفشة من مواليد 5 مارس 1996 بمحافظة الجيزة ، بدأ مسيرته الكروية في ناشئين نادي إنبي حتي موسم 2014_2015 ثم إنتقل علي سبيل الإعارة لفريق الرجاء الصاعد حديثاً الدوري الممتاز وقتها و تألق بشدة مما لفت نظر مسؤولي الفريق البترولي ليعود إليه مرة أخرى و يستمر لمدة ثلاثة مواسم حتي بزغ اسمه وتألق وأثبت نفسه وتصارع عليه أندية القمة حتى نجح بيراميدز في التعاقد معه موسم 2017_2018 ليثبت أنه لاعب من طراز فريد فلقد تألق وانضم للفراعنة و إستطاع قيادة ناديه لإحراز المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ بيراميدز قبل أن يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم حياته واللعب للأهلى الذى تعاقد معه لمدة خمسة مواسم بعدما رفض أفشة عروض بالجملة وأرقام مضاعفة تفوق عرض المارد الأحمر بسبب رغبته في ارتداء القميص الأحمر وتحقيق حلم عائلته الاهلاوية.

وسرعان ما أثبت قفشة حضوراً قوياً فى مرمى المناسبات الكبرى داخل القلعة الحمراء، ويكفيه فخراً أن دورى الأبطال الأفريقى الذى استعصى على الأهلى سبع سنوات كاملة خضع أمام موهبته، ففى الأمتار الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا كان أفشة رجل الضربة القاضية، وسجل هدفاً للأهلى فى شباك الهلال السودانى بأم درمان كان سبباً فى تأهل المارد الأحمر للدور قبل النهائى، ثم عاد ليسجل هدفاً فى شباك الوداد المغربى بلقاء الذهاب بالدار البيضاء فتح باب التأهل للنهائى الأغلى للمارد الأحمر، تماما كما فعل مع منتخب مصر حين سجل هدف الافتتاح أمام توجو فى مباراة مثّل الفوز فيها خروجا للفراعنة من عنق الزجاجة وضمن لهم تصدر مجموعتهم فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وعاد ليسجل محمد مجدى قفشة هدفاً قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 باستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دورى الأبطال للمرة التاسعة معززاً رقمه القياسى فى البطولة القارية الأولى للأندية.

دربى القاهرة، كان المرة الأولى التى يجمع فيها النهائى فريقين من نفس البلد، وبدا وكأنه يتجه للتعادل قبل أن يحرز قفشة هدفاً يمنح الشياطين الحمر الكأس الأغلى فى القارة ليصبح "قفشة" حديث الصباح والمساء فى الشارع المصرى ويلقب ببطل القاضية ممكن.

وسجل هدفاً فى شباك كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بنهائى دورى الأبطال الأفريقى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى بثلاثية دون رد، ليقود المارد الأحمر للتتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء وفاز محمد مجدى "أفشة"، نجم الأهلى بلقب أفضل لاعب فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى، ومنحت اللجنة المنظمة أفشة جائزة رجل المباراة بعد تسجيله الهدف الثانى لفريقه والتتويج باللقب فى شباك كايزر تشيفز، ليضع بصمته الثانية على التوالى فى النهائى القارى بعد هدفه فى شباك الزمالك بنهائى النسخة الماضية.