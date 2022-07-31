شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر التصنيف العالمى لناشئى السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب سلاح السيف فرق تصنيف الاتحاد الدولى للسلاح لأول مرة فى التاريخ، وفقا لتأكيدات عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح. كما تصدر أيضا التصنيف على صعيد الفرق سلاح سيف المبارزة، أما على صعيد فردى سيف المبارزة فتصدر التصنيف اللاعب محمد ياسين.

وتلقى عبد المنعم الحسينى، رئيس الاتحاد المصرى للسلاح، مؤخراً، خطاب شكر من رئيس الاتحاد الدولى للعبة إيمانويل كاتسياداكيس، موجهاً الشكر والتقدير للجهد والتنظيم الذى قدمه الاتحاد المصرى من أجل نجاح بطولة العالم التى استضافتها مصر خلال الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال إيمانويل كاتسياداكيس فى خطابه، "بالنيابة عن الاتحاد الدولي للسلاح، يسعدني أن أرسل لكم أطيب التهاني على التنظيم المبهج لبطولة العالم للسلاح 2022، لقد جعلتم أهم منافسة في السلاح لهذا العام احتفالا بلحظات لا تنسى ومشاعر قوية وهذا هو مغزى رياضة السلاح".

وأضاف، "شكرا جدا على هذا العمل الضخم للاتحاد المصري للسلاح ولجنة التنظيم المحلية، لقد استمتعنا جميعا بأجواء مذهلة من الضيافة وأداء خرافي من اللاعبين أثناء البطولة".

وتابع، "لقد خلقتم جوا مثاليا لروح رياضة السلاح كي تلمع وتتألق، ارجو أن ترسلوا أحر التهاني لكل الزملاء المساهمين الذين عملوا في سباق مع الساعة من أجل مساعدة الضيوف واللاعبين ليشعروا بأنهم في وطنهم، وبالطبع توجيه كافة الشكر للمتطوعين لحماسهم ومساعدتهم القيمة".

وأختتم قائلا، "لقد كانت القاهرة دوما مدينة مضيافة وبالطبع كل شخص منا عاد إلى وطنه يحمل ذكريات وتجربة غالية".