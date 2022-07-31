شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة وفود منتخبات البطولة العربية للكاراتيه إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وفود المنتخبات المشاركة فى البطولة العربية للكاراتيه مغادرة القاهرة والسفر إلى بلادهم، بعد انتهاء المشاركة فى منافسات البطولة التى اختتمت أمس، وحققت خلالها مصر المركز الأول والتتويج بميداليات البطولة.

واعتلى لاعبو منتخب الكاراتيه صدارة الترتيب العام فى البطولة العربية، وانتزعت مصر الصدارة بإجمالي 15 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ذهبيات، وأربع فضيات ومثلها برونزيات، وتفوق لاعبو منتخبنا الوطني على الأردن الذى جاء فى الوصافة بإجمالي 12 ميدالية متنوعة، وأخيرا الإمارات.

وشارك فى البطولة العربية دول تونس، والأردن، وفلسطين، والكويت، والإمارات، وليبيا، والسعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وعقد على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة، وكذلك دورة تدريبية للمدربين لصقل مواهبهم وقدراتهم.