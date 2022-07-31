شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتحدث عن ظروف الأهلي الصعبة بعد التعادل مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، أن فريقه يواجه ظروفاً صعبة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات المُتتالية التى يعاني منها. وقال المدرب البرتغالي الذى تولّى المسئولية مؤخراً، إن الأهلي يمر بمرحلة صعبة نتيجة الغيابات المُتتالية بسبب الإصابات والإيقافات، بجانب أزمة عدم التوفيق التى ظهرت بوضوح فى مباراة المقاولون العرب.

وأضاف المدير الفني للأهلى، فى تصريحات صحفية، أن الفريق واجه ظروفا صعبة للغاية خلال مباراة المقاولون العرب، التى أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بدون أهداف فى الدوري.

وأوضح سواريز أن المباراة شهدت وقائع مثيرة للجدل من جانب طاقم التحكيم، وأن الأهلي سجل هدفًا لا يعرف لماذا قام حكم اللقاء بعدم احتسابه، وأن اللاعبين قدموا كل ما لديهم، ولكن لم تكن فى صالح الفريق بسبب غياب التوفيق.

وأضاف سواريز، لا أتحدث عن أعذار، ولكن الأهلي خاض عددا كبيرا جدا من المباريات في فترة قصيرة للغاية، وهذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم، وزادت الأمور تعقيدا بقرارات طاقم التحكيم.