موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الجولة 28 بالدوري المصري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى الزمالك تحدياً قوياً عندما يلتقي بفريق بيراميدز فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بالجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، فى مواجهة لن تخلو من المتعة والإثارة ولا تقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بالدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك وبيراميدز.. ترتيب الفريقين بالجدول

يدخل نادي الزمالك مباراة بيراميدز متربعاً على عرش مسابقة الدوري العام برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

الزمالك وبيراميدز.. 6 انتصارات متتالية للأبيض مقابل 3 للسماوى

يتسلح نادى الزمالك بمعنويات عالية تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حيث حقق الزمالك 6 انتصارات متتالية مؤخراً فى مسابقة الدوري العام، بينما حقق بيراميدز 3 انتصارات متتالية الفترة الأخيرة.

الزمالك وبيراميدز .. زيزو يتصدر الهدافين

يتصدر أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، قائمة هدافى الدوري المصرى برصيد 13 هدفا ، قبل اللقاء المرتقب مع بيراميدز في الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.