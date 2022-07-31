شكرا لقرائتكم خبر عن أمل الإسماعيلى يواجه الجبلين السعودى وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأمل بالنادي الإسماعيلي مباراة ودية مع نظيره الجبلين السعودي عصر اليوم الأحد بمشاركة 11 لاعب من الفريق الأول بناء علي فرمان حمزة الجمل المدير الفني للدراويش.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على جاهزية هؤلاء اللاعبين الفنية والبدنية تمهيدا للإستعانة بهم فى اى وقت وهم .. عبد الله جمال وأحمد أيمن ومحمود البدري ومحمد بن خماسة ومحمود عبد الله ومحمد عبد السميع وجان موريل ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسي ومروان حمدي وخالد النبريصي.

وكان الجهاز الإداري لفريق الأمل بالنادي الإسماعيلي بقيادة هشام صالح، قد أنهي إجراءات الإتفاق على خوض هذه المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

والجدير بالذكر فريق الامل الذي يقوده فنياً خالد القماش مدير قطاع الناشئين ويعاونه عاطف عبد العزيز، يضم مجموعة من أفضل لاعبي القطاع بجانب عدداً من لاعبي الفريق الأول وذلك ضمن الإستراتيجية التي ينتهجها قطاع الناشئين بالتنسيق مع الفريق الأول لتجهيز هؤلاء اللاعبين تحسباً لتصعيد المميز منهم، وذلك وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل.