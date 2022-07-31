شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إطلالات عائلية جديدة لمشاهير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم عدد من نجوم الكرة بشكل كبير بظهور عائلاتهم عبر السوشيال ميديا لمشاركة جمهورهم اللحظات المميزة، خاصة أن حياة مشاهير الكرة الخاصة بعيداً عن الملاعب محور اهتمام كثير من الجماهير.

ودائما ما يستغل نجوم الكرة أوقات الفراغ أو المناسبات الخاصة بأعياد ميلاد الأبناء أو الزوجة لقضاء وقت ممتع معهم، خاصة أن ظروف الدورى وارتباطات الكرة تمنعهم كثيرا عن التواجد مع أسرهم.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين تجمعهم صور جديدة خلال الفترة الأخيرة مع عائلتهم محمد شريف لاعب الأهلى الذى انتشرت صور تجمعه بزوجته فى عيد ميلاد نجله، ورامى ربيعة وزوجته نادين، ورامى صبرى لاعب فيوتشر ونجله زين، فضلا عن عمرو السولية لاعب الاهلى الذى ينشر صورا بصبحة ابنتيه طوال الوقت، وكذلك أحمد أيمن منصور الذى دائما يرصد اللحظات السعيدة مع زوجته وابنته.

نرصد إطلالات جديدة لمشاهر الكرة مع عائلاتهم فى الصور التالية..



مصطفى محمد وزوجته



أحمد أيمن منصور و زووجته و إبنته



رامى ربيعة وزوجته



رامى صبرى ونجله زين



عمرو السولية و بناته