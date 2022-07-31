مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: بطل أولمبياد 2016 ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر باتحاد الكرة المصري، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل الأولمبي، ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر الأولمبي.

ويبحث اتحاد الكرة عن مدير فني يتولى تدريب المنتخب الأولمبي، قبل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا 2023، والتي ستنطلق في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "روجيرو ميكالي ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبي وننتظر موافقته".

واختتم المصدر تصريحاته: "هناك مدرب أخر كان في الأولمبياد ضمن المرشحين أيضا وكان يقود منتخب من المنتخبات الأربعة الأوائل".

جدير بالذكر أن ميكالي نجح في تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد 2016 مع المنتخب البرازيلي.