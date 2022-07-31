بعد تعادل المقاولون.. عقدة "الانتصار الثالث" تواصل مطاردة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - لؤي محمد:

واصلت عقدة الانتصار الثالث على التوالي بكل البطولات مطاردة الأهلي، بعدما فشل الفريق الأحمر في الفوز على المقاولون العرب مساء أمس السبت، واكتفى بالتعادل السلبي.

وفقد الأهلي نقطتين بعدما تعادل مع المقاولون العرب بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق انتصارين متتاليين على كل من الجونة 1-0، ومصر للمقاصة 2-0 في الدوري المصري الممتاز، لكنه فشل في تحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام المقاولون.

ولم يحقق الأهلي 3 انتصارات متتالية في كل البطولات، منذ أن فعلها يوم 6 أبريل الماضي، أي منذ 115 يومًا.

وقتها تمكن الأهلي من الفوز على كل من المريخ والهلال السودانيين في دوري أبطال أفريقيا 3-1، و1-0 على الترتيب، ثم انتصر على الاتحاد السكندي في الدوري المصري 1-0.

وابتعد الأهلي خطوة جديدة عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، إذ يملك 55 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة، علمًا بأن الفريق الأحمر له مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.