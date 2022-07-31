رسميا.. كاف ينشر الأجندة المعدلة لتصفيات أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الأجندة المعدلة لتصفيات أمم أفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار خلال الصيف القادم.

وقال كاف في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن اللجنة التنفيذية وافقت على أجندة التصفيات المعدلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء ذلك بالتزام اللجنة التنفيذية بإفساح المجال أمام الدول الأفريقية التي تأهلت لكأس العالم قطر 2022 في نوفمبر / ديسمبر 2022 للاستعداد بشكل مناسب.

وبالتالي، تم نقل مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار من في سبتمبر 2022 ومباريات الجولة الرابعة المؤهلة إلى 20-28 مارس 2023.

سيقام اليوم الخامس من 12 إلى 20 يونيو 2023 بينما يقام اليوم السادس من 4 إلى 12 سبتمبر 2023.

تشارك مصر في تصفيات أمم أفريقيا خلال مجموعة تضم كل من إثيوبيا، وغينيا ومالاوي، ويمتلك المنتخب المصري 3 نقاط من أول جولتين بعد الفوز في مباراة وخسارة الثانية.