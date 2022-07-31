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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مصطفى محمد يبحث عن لقبه الأول.. و3 مباريات بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد اليوم الأحد إقامة 3 مباريات في الجولة 28 من دوري we المصري، حيث يلتقي غزل المحلة مع سموحة، بينما يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره ايسترن كومباني، ويصطدم طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري.

ويبحث النجم المصري مصطفى محمد المنضم حديثاً لفريق نانت الفرنسي، عن أول لقب له مع فريقه الجديد عندما يصطدم بفريق باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة:

6:30 مساءً.. غزل المحلة وسموحة.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 2

6:30 مساءً.. سيراميكا كليوباترا وايسترن كومباني.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 3

9:00 مساءً.. طلائع الجيش والاتحاد السكندري.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس1

كأس السوبر الفرنسي

8:00 مساءً.. باريس سان جيرمان ونانت.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

مباريات ودية

5:00 مساءً.. مانشستر يونايتد ورايو فايكانو.

6:00 مساءً.. مارسيليا وميلان.

8:30 مساءً.. وستراسبورج.. القناة الناقلة: الشارقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.