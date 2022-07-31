مصدر لمصراوي: سموحة تعاقد مع جونيور أجايي لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

بات النجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي السابق، قريبا من العودة مجددا إلى الدوري المصري عن طريق بوابة نادي سموحة السكندري.

وأكد مصدر داخل نادي سموحة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة النادي السكندري تعاقدت مع جونيور أجايي لمدة ٣ سنوات مقبلة.

وأشار إلى أن لاعب الأهلي السابق سيكون ضافة كبيرة للفريق السكندري، مؤكدًا أن التعاقد معه جاء بناءا على طلب من المدرب عبد الحميد بسيوني.

وقبل عدة أشهر، أعلن نادي النصر الليبي، التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي في صفقة انتقال حر، قادمًا من الأهلي، بعدما تم فسخ العقد بالتراضي في ديسمبر 2021.

يذكر أن النيجيري أجايي خاض 161 مباراة بقميص الأهلي، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصنع 30 تمريرة حاسمة.