ملف الخليج 365.. ليفربول يتوج بلقب الدرع الخيرية.. والأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها تعادل الأهلي سلبيا أمام المقاولون العرب في لقاء ضمن منافسات الدوري، بالإضافة لتتويج ليفربول بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

بايرن ميونخ يهزم لايبزج بخماسية ويتوج بلقب كأس السوبر الألماني

تأكد غياب لاعب الأهلي عن مباراة فاركو

رسميًا.. "كاف" يعلن تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2024

تريزيجيه يحصد أول ألقابه.. طرابزون بطلًا للسوبر التركي برباعية أمام سيفاس سبور

المصري يتعادل مع إنبي في الدوري الممتاز

برأسية قاتلة.. مرموش يقود فولفسبورج لفوز "+90" في كأس ألمانيا (فيديو)

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون بالدوري

مران الزمالك.. فيريرا يحفز لاعبيه للفوز على بيراميدز.. السعيد يشارك.. وتصعيد 4 ناشئين

بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يهزم لوزيرن السويسري وديًا

ليلة الملك.. صلاح يسجل ويصنع ليقود ليفربول للدرع الخيرية بثلاثية في السيتي