محمد عودة يُعلق على تعادل المقاولون العرب أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على تعادل فريقه أمام الأهلي، مساء السبت، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ 21 بدوري we المصري.

وقال عودة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" لاعبو المقاولون العرب كانت لديهم روح عالية طوال المباراة، وكانوا منظمين بشكل جيد، وسأكون صريح تحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء وطالبتهم باللعب من أجل الفوز وليس التعادل والتركيز على الهجمة المرتدة".

وأضاف:" أغلقنا منطقة العمق أمام لاعبي الأهلي، لنجبرهم على لعب الكرات الطولية واللجوء إلى الأطراف، وكانت خطورتهم في الكرات الطولية من قبل منطة الجزاء".

وتابع:" الأهلي فريق كبير لكن التوفيق كان معنا في المباراة، فالفريق الخصم قدم أداء قوي وأضاع العديد من الكرات الخطيرة وأهدر ركلة جزاء".

وواصل:" لاعبو المقاولون بذلوا مجهودا كبيرًا رغم الغيابات في الفريق، ونحن أغلقنا مفاتيح لعب الأهلي وفي الشوط الثاني بدأت اللاعبين في التراجع".

وأتم: "خضع اللاعبون لمعسكر مغلق قبل مواجهة الأهلي لمدة 48 ساعة وشاهدنا مفاتيح لعب الأهلي، لكن كل هذا كان متوقف على توفيق ربنا".

ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد المقاولون إلى 25 نقطة في المركز 16، وهو أول المراكز المؤدية للهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وابتعد الأهلي خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الدوري المصري لهذا الموسم، إذ بات على بُعد 4 نقاط من بيراميدز، صاحب المركز الثاني، و8 نقاط من الزمالك، المتصدر، وللفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.