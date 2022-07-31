سواريش: لا أعرف سبب إلغاء الهدف.. والخصم قام ببعض الأمور خارج قواعد اللعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن تعادل فريقه ضد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ21 بمسابقة دوري We المصري.

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي ضد المقاولون العرب، ليصبح رصيد الفريق الأحمر 55 نقطة في المركز الثالث وبفارق 8 نقاط عن الزمالك متصدر الجدول.

وقال سواريش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"لا أعرف كيف ألغى الحكم الذي أحرزناه؟!، كما أن الخصم قام ببعض الأمور خارج قواعد اللعبة".

وأضاف سواريش :"اللاعبون قدموا مباراة قوية ولسوء الحظ لم نحقق الفوز".

سواريش انتقل أيضًا للحديث عن ضغط المباريات على الفريق :"وقت وصولي النادي والإصابات العضلية بدأت".

وواصل :"الفريق خاض عشر مباريات خلال شهر، وسنخوض عشر مباريات أخرى خلال الشهر المقبل، هذا لا يحدث في العالم".

وأكمل :"في المباريات الأخيرة بدأت في إجراء أربعة أو خمسة تغييرات في التشكيل، أنا قلق على اللاعبين، وهذا الموقف لن يستفيد منه أحدًا حتى المنتخب المصري".

وأنهى :"أنا لا أقول أعذار، لكن لا يوجد فرصة لكي نعمل، هناك حمل على اللاعبين غدًا الفريق سيخضع للاستشفاء ثم بعد ذلك سنتدرب على الكرات الثابتة".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد فاركو مساء الأربعاء المقبل ضمن حسابات الجولة الـ28 بمسابقة دوري We المصري.