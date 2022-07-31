نجم المقاولون: فرص الأهلي أمامنا لم تكن بالغزارة المعتادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب، أنه شعر بأن لاعبي الأهلي كانوا "مضغوطين" و"متوترين"، حسب وصفه، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء أمس السبت في الدوري المصري الممتاز.

ونجح المقاولون في حصد نقطة التعادل من الأهلي (0-0) في مباراة أقيمت على ملعب "المقاولون العرب"، وكانت مؤجلة من الجولة 21 للمسابقة.

وقال حسن الشامي، في تصريحات لقناة "المحور"، عقب المباراة، "موقفنا حرج في الدوري المصري، وتحدث معنا المدرب محمد عودة عن ضرورة القتال في مباراة اليوم".

وأضاف "شعرت بأن لاعبي الأهلي متوترين ومضغوطين، لعبت كثيرًا ضد الأهلي لكن في مباراة اليوم كان لاعبوه متوترين بشكل ملحوظ".

وأوضح اللاعب المخضرم "نسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وسنقاتل في الفترة المقبلة من أجل تحسين موقفنا في الجدول، لأن المقاولون فريق كبير، والمشاكل التي تعرضنا لها وراء وجودنا في هذا المركز".

وأكمل حديثه قائلًا "زياد طارق لاعب جيد ولديه شخصية، لكنه لم يسدد أي كرة على المرمى أو يمرر بينية، وهذا ليس بسبب مجهودي فقط، وإنما الفريق كله استطاع أن يغلق مفاتيح لعب الأهلي، صحيح أن الأهلي أهدر فرصًا اليوم لكن ليس بالغزارة المعتادة".

واختتم "فور دخولي غرفة خلع الملابس توجهت إلى محمد سالم الذي أهدر الانفراد في مباراة الأهلي، وقبل أن أتحدث قال لي إنه يتحمل مسؤولية ما فعله ووعدني بالتعويض في المباراة المقبلة، وشعوره بالمسؤولية أمر جيد".