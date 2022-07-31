طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة صلاح محسن وعبدالقادر أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق صلاح محسن وأحمد عبدالقادر وذلك بعد انتهاء مباراة المقاولون العرب.

وانتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ21 بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن صلاح محسن شعر بعدم ارتياح وآلام في العضلة الخلفية، مما دفع الجهاز الفني إلى استبداله خلال مباراة المقاولون العرب.

وأوضح طبيب الأهلي أن الجهاز الفني فضل استبدال اللاعب لتجنب تفاقم الإصابة، وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة وغادر المباراة بعد دقائق من مواجهة المقاولون العرب.

كما كشف رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن أحمد عبد القادر اشتكى من آلام مباغتة في العضلة الخلفية، مما دفع الجهاز الفني إلى استبداله بعد عدة دقائق من انطلاق مباراة المقاولون.

وأوضح أن اللاعب سوف يجري أشعة طبية خلال الساعات القادمة، وعلى ضوء نتيجة الأشعة سوف يتم تحديد حالته بدقة.