أهداف مباراة برشلونة ونيويورك ريد بولز الودية (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أهداف مباراة برشلونة الإسباني ونيويورك ريد بولز الأمريكي الودية

واختتم برشلونة معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على نيويورك ريد بولز بنتيجة 2-0، عن طريق الثنائي عثمان ديمبلي وممفيس ديباي.



ويستعد برشلونة لمواجهة بوماس المكسيكي على كأس "خوان جامبر" الأسبوع المقبل، ثم يبدأ أولى مبارياته في الدوري الإسبانين أمام رايو فايكانو يوم 13 أغسطس/ آب.

وبدأ برشلونة تحضيراته للموسم الجديد بتعادل ودي (1-1) أمام أولوت الإسباني، ثم انطلق فى جولته بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتسح إنتر ميامي بسداسية.



وبعد 4 أيام تغلب (1-0) على منافسه ريال مدريد، ثم تعادل (2-2) مع يوفنتوس الإيطالي قبل مواجهة نيويورك الختامية في جولته الأمريكية.

أنهى برشلونة وريال مدريد استعداداتهما للموسم الكروي الجديد، بالفوز وديا بنتيجة 2-0 على نيويورك ريد بولز الأمريكي ويوفنتوس، على الترتيب.

وفي مباراته الأخيرة قبل انطلاق الدوري الإسباني، فاز برشلونة في الولايات المتحدة على نيويورك رد بولز بهدفي عثمان ديمبلي وممفيس ديباي.



وكان الملفت للنظر استمرار الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي في إهدار العديد من الفرص.

وأخفق هداف بايرن ميونخ السابق في هز الشباك في مباراتين وديتين أمام ريال مدريد ويوفنتوس، وتكرر الأمر أمام نيويورك.

وانضم ليفاندوفسكي (33 عاما) إلى النادي الكتالوني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز الجاري بعد أن أصر على الرحيل عن بطل ألمانيا ضد رغبة النادي.

وخلال وجوده مع بايرن أحرز ليفاندوفسكي 344 هدفا في 375 مباراة، وهو صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي على مدار تاريخ الدوري الألماني.

وأبرم برشلونة العديد من الصفقات هذا الصيف، أبرزها ليفاندوفسكي بجانب الجناح رافينيا والمدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي ولاعب الوسط فرانك كيسي، لتعويض الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في الفوز بأي لقب.

وفي مباراة أخرى فاز ريال مدريد على يوفنتوس وديا بنتيجة 2-0 في ختام استعدادات بطل أوروبا وإسبانيا للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وأكد ماركو أسينسيو الانتصار في الدقيقة 69 بعد أداء مقنع من فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبدأ أنشيلوتي اللقاء بنفس التشكيلة الأساسية التي هزمت ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو/آيار الماضي في تجربة جادة قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني على لقب كأس السوبر الأوروبي في العاشر من أغسطس/آب المقبل في فنلندا.

وخلال معسكره في الولايات المتحدة خسر ريال مدريد بهدف دون رد من غريمه برشلونة وتعادل 2-2 مع كلوب أمريكا المكسيكي.



يرى روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني أن بايرن ميونخ الألماني ناديه السابق، صنع الأكاذيب في حديثه بشأن رحيله عن الفريق.

وتمرد البولندي ليفاندوفسكي على إدارة بايرن ميونخ ليجبرها على بيعه إلى برشلونة في صيف العام الحالي، قبل عام من نهاية عقده.



تمرد ليفاندوفسكي ارتبط بحلمه الخاص بالانتقال لبرشلونة من جانب وغضبه من إدارة بايرن لتأجيل فتح باب التفاوض للتجديد له من جانب آخر، رغم تألقه الكبير في السنوات الأخيرة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" العالمية ردا على انتقادات إدارة بايرن ميونخ لانتقاله لبرشلونة: "أشعر أنني في المكان السليم وموقفي سليم أيضا، أما ما حدث في الأسابيع التي سبقت رحيلي عن بايرن فكان سياسيا".

وشرح ليفاندوفسكي بقوله: "لقد حاول بايرن ميونخ أن يخلق حربا لتبرير رحيلي للجماهير، لأنه كان من الصعب شرح ذلك".

واستدرك: "لكن عليّ أن أتقبل ذلك حتى لو به الكثير من الأكاذيب وأمور غير صحيحة، ولكني في النهاية أعرف أن الجماهير كانت تدعمني حتى في تلك الفترة".

ولم يتوقف هجوم ليفاندوفسكي على إدارة بايرن، وزاد: "بعض الأشخاص لا تقول الحقيقة، يقولون شيئًا مختلفًا وأنا دومًا أحب الوضوح والصدق وهذه ربما تكون مشكلة بالنسبة لهم، في النهاية أدركت أنه لن يكون جيدًا لي الاستمرار فتركت بايرن وانتقلت لبرشلونة".

لكن ليفاندوفسكي شدد على أن العلاقة بينه وبين زملائه السابقين في بايرن ميونخ ومدربيه كذلك تبقى على ما يرام.

يذكر أن يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ اتهم برشلونة بإبرام الصفقات دون وجود سيولة مالية لديهم ورغم معاناتهم من أزمة مالية طاحنة.