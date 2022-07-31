شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز غدًا الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ولم يحصل الفريق على راحة عقب الانتهاء مواجهة فيوتشر التي جمعتهما مساء الخميس الماضى، وفاز الفارس الأبيض خلالها بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش، وبعدها واصل الفريق تدريباته بشكل طبيعى.

وحرص فيريرا على خضوع لاعبى الفريق الذين شاركوا فى لقاء فيوتشر بصورة أساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وذلك خلال أول مران خاضه الفريق بعد مواجهة فيوتشر، وفضل فيريرا خوض اللاعبين تدريبات استشفائية، خوفا من تعرضهم للإجهاد فى ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

كما خضع الثنائي محمود حمدى "الونش" وأحمد سيد "زيزو" لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، للتغلب على حالة الإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

ولم يشارك اللاعبون الأساسيون فى التقسيمة الفنية التى خاضها الفريق في مران الجمعة من أجل تأهيلهم، كما حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق على أداء تدريبات إضافية استعدادا لمواجهة بيراميدز، وفضل محمد عواد أداء تدريبات إضافية بالجري حول الملعب للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل ما يقدمه من مستوى جيد مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وأصبح يوسف أسامة نبيه، لاعب الفريق الأول جاهزًا لمواجهة بيراميدز بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية التى لحقت به مؤخرا، وخضع لتدريبات تأهيلية الفترة الماضية من أجل التعافي من إصابته، قبل أن يظهر فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال، وأصبح يوسف أسامة لائقاً من الناحية الطبية للمشاركة فى المباريات مع الزمالك، وفقاً لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.