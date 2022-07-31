شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصطدم بطموحات سموحة فى قمة الجريحين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة ضيفه سموحة باستاد زعيم الفلاحين فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس فى ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 35 هدفا.

وفى المقابل يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر على جدول الترتيب، برصيد 27 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، نجح خلالها فى تحقيق الفوز خمس مرات مقابل 12 مباراة انتهت بالتعادل و10 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31.

ورفض عبد الحميد بسيونى منح اللاعبين راحة من التدريبات لضيق الوقت، بعد التعادل مع المقاولون مساء أمس الأربعاء بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت في الإسكندرية، وأعرب عبد الحميد بسيونى، عن رضاه عن الروح التى خاض به اللاعبون والإصرار على الحصول على الثلاث نقاط، إلا أنه غير راضٍ عن النتيجة والتعادل.

وقال بسيونى، أغلقنا صفحة المقاولون وسنسعى لتجهيز اللاعبين لموقعه المحلة، واعترف أن جميع المباريات المقبلة فى منتهى الصعوبة والحصول على نقطة ليس سهلا على اعتبار أن جميع الفرق تسعى لتصحيح الأوضاع.

وسادت حالة من الحزن نادى غزل المحلة بعد تعثر الفريق الأول وفشله فى تحقيق الفوز على سيراميكا فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى وأضاع خلالها المحلة ضربة جزاء عن طريق مدافعه معاذ الحناوى وسط سيطرة محلاوية على أحداث المباراة وإضاعة اكثر من هدف محقق عن طريق احمد الشيخ وعبده يحيى وزاد القلق بشكل كبير على مسئولى غزل المحلة وجماهيره مع اقتراب عدد النقاط مع فرق المؤخرة وفوز ايسترن كومباني على المصرى البورسعيدي وهو مازاد من خطورة المنافسة بين فرق المؤخرة بشكل كبير

ويأمل غزل المحلة فى تحقيق نتيجة إيجايبة امام سموحة فى المباراة التى ستقام الأحد المقبل على استاد غزل المحلة وقد بدأ الغزل تنفيذ برنامج خاص من الإعداد لهذه المباراة المهمة.