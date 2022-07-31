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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنهى برشلونة وريال مدريد استعداداتهما للموسم الكروي الجديد، بالفوز وديا بنتيجة 2-0 على نيويورك ريد بولز الأمريكي ويوفنتوس، على الترتيب.

كيف أنهى برشلونة وريال مدريد استعداداتهما للموسم الكروي الجديد؟

وفي مباراته الأخيرة قبل انطلاق الدوري الإسباني، فاز برشلونة في الولايات المتحدة على نيويورك رد بولز بهدفي عثمان ديمبلي وممفيس ديباي.



وكان الملفت للنظر استمرار الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي في إهدار العديد من الفرص.

وأخفق هداف بايرن ميونخ السابق في هز الشباك في مباراتين وديتين أمام ريال مدريد ويوفنتوس، وتكرر الأمر أمام نيويورك.

وانضم ليفاندوفسكي (33 عاما) إلى النادي الكتالوني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز الجاري بعد أن أصر على الرحيل عن بطل ألمانيا ضد رغبة النادي.

وخلال وجوده مع بايرن أحرز ليفاندوفسكي 344 هدفا في 375 مباراة، وهو صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي على مدار تاريخ الدوري الألماني.

وأبرم برشلونة العديد من الصفقات هذا الصيف، أبرزها ليفاندوفسكي بجانب الجناح رافينيا والمدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي ولاعب الوسط فرانك كيسي، لتعويض الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في الفوز بأي لقب.

وفي مباراة أخرى فاز ريال مدريد على يوفنتوس وديا بنتيجة 2-0 في ختام استعدادات بطل أوروبا وإسبانيا للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وأكد ماركو أسينسيو الانتصار في الدقيقة 69 بعد أداء مقنع من فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبدأ أنشيلوتي اللقاء بنفس التشكيلة الأساسية التي هزمت ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو/آيار الماضي في تجربة جادة قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني على لقب كأس السوبر الأوروبي في العاشر من أغسطس/آب المقبل في فنلندا.

وخلال معسكره في الولايات المتحدة خسر ريال مدريد بهدف دون رد من غريمه برشلونة وتعادل 2-2 مع كلوب أمريكا المكسيكي.



تسببت تصريحات قديمة أدلى بها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني قبل 9 سنوات في إحراج للمدافع المخضرم ولفريقه أمام غريمه ريال مدريد.



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات قديمة لبيكيه تعود لعام 2013 انتقد فيها وضعية ريال مدريد، لكن بعد مرور السنوات وجد بيكيه فريقه في الوضع الذي كان عليه الميرينجي عند إطلاق تلك التصريحات.

وقال بيكيه في تصريحاته القديمة التي نشرتها صحيفة "ماركا": "ريال مدريد قضى سنة بلا إحراز أي بطولة، ثم قام بإنفاق 160 مليون يورو على 3 لاعبين".

وأبرم ريال مدريد 3 صفقات في صيف 2013 عبر ضم جاريث بيل وإيسكو ألاركون وآسيير إياراميندي، بعد موسم شهد تتويج برشلونة بالدوري وأتلتيكو مدريد بكأس الملك وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

وقال بيكيه عن هذا: "برشلونة لا يمكنه القيام بما فعله الريال، نحن نعلم أننا مختلفون، لأننا نقدر على منافستهم دون إنفاق تلك الأموال".



برشلونة كان قد ضم نيمار دا سيلفا من سانتوس في صيف 2013، ليقول عنه بيكيه آنذاك "يمكن ضم نيمار مقابل 60 أو 70 مليون، لكن لا نضم 3 أو 4 لاعبين بأسعار باهظة".

ولقد تغير الوضع في كامب نو مؤخرا، حيث فشل الفريق في تحقيق أي بطولة الموسم الماضي 2021-2022، مما دفع إدارة خوان لابورتا لإنفاق نحو 150 مليون يورو نظير ضم رافينيا وجوليس كوندي وروبرت ليفاندوفسكي، في المقابل اتجه ريال مدريد لترشيد انفاقاته بالقيام بتحركات محدودة في الميركاتو.

وتحولت تصريحات بيكيه التي انتقد بها ريال مدريد قبل سنوات لحجة ضد ما يقوم برشلونة هذه الأيام، حسب وسائل الإعلام الإسبانية.